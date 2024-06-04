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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

IVA Technologies в ходе IPO размещает акции по верху диапазона - 300 руб./акция

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "ИВА" (головная структуры группы компаний IVA Technologies, работающей в сфере корпоративных коммуникаций) определило цену размещения в рамках IPO в 300 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации бизнеса в 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (280-300 рублей за акцию).

Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, включая стабилизационный пакет (на сумму 300 млн рублей), говорится в сообщении компании.

В рамках сделки действующие владельцы предложили инвесторам до 11 мл млн принадлежащих им акций, что составляет 11% от акционерного капитала. Сама компания новых акций не размещает, соответственно, free float также составит 11%.

IVA
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