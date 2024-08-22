IVA Technologies в I полугодии сохранила прибыль на уровне 499 млн рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Прибыль ПАО "ИВА" (головная структуры группы компаний IVA Technologies, работающей в сфере корпоративных коммуникаций) в первой половине 2024 года составила 499 млн рублей, что немногим больше аналогичного показателя прошлого года (484 млн рублей), говорится в финотчетности компании.

Ранее компания сообщала, что ее выручка за I полугодие выросла на 48% и составила 1,1 млрд рублей. Из отчетности IVA Technologies следует, что большую часть выручки компания получила от продажи лицензий и ПО - 879 млн рублей (556 млн рублей годом ранее). Предоставление услуг сервисного обслуживания принесло компании 163 млн рублей (103 млн рублей), а продажа программно-аппаратных комплексов - 24 млн рублей (1,7 млн рублей).

"Ключевым драйвером роста выручки стала флагманская платформа ВКС (видеоконференцсвязи) IVA MCU, спрос на которую среди крупнейших российских компаний продолжает устойчиво расти, - говорится в сообщении IVA Technologies. - Кроме того, существенный прирост в выручке показали прочие продукты экосистемы IVA Technologies, продажи которых выросли в 2,3 раза год к году и составили 262 млн рублей".

Операционные расходы компании в отчетном периоде выросли в два раза - до 560 млн рублей с 240 млн рублей годом ранее. При этом расходы на ФОТ выросли до 175 млн рублей с 69 млн рублей в 2023 году.

"IVA Technologies усиливает направление R&D: штат компании за первое полугодие увеличился более чем на 100 сотрудников (всего в команде на дату отчетности 334 человека), из которых 64% приходится на разработчиков и инженеров, - отмечает компания. - Общий объем инвестиций в R&D в отчетном периоде составил 500 млн рублей (рост на 30% к аналогичному периоду прошлого года), из которых 68% направлено на разработку новых продуктов".

В I полугодии число заказчиков выросло на 10%, до 551 клиента, а число компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, выросло до 174.

ПАО "ИВА" провело IPO в начале июня по верхней границе ценового диапазона размещения - 300 рублей за акцию, что соответствовало рыночной капитализации бизнеса в 30 млрд рублей.

Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, включая стабилизационный пакет (на сумму 300 млн рублей). В рамках сделки, действующие на тот момент владельцы предложили инвесторам до 11 млн принадлежащих им акций, что составляет 11% от акционерного капитала. Сама компания новых акций не размещала, соответственно, free float составил 11%. Основными акционерами ПАО являются Николай Ивенев, Андрей Зокин, Станислав Иодковский и Евгений Терентьев. Уставный капитал компании состоит из 100 млн акций номиналом 0,1 рубля.

В портфель компании входит 14 продуктов и решений в области корпоративных коммуникаций, включая систему видео-конференц-связи (ВКС) IVA MCU, корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачную платформу ВКС "Вкурсе" и пр.

В настоящее время IVA Technologies принадлежат ООО НТЦ и АО "Вкурсе".

Выручка группы по МСФО в 2023 году составила 2,4 млрд рублей (рост на 77%), показатель EBITDA - 1,9 млрд рублей (+83%), чистая прибыль - 1,7 млрд рублей (+75%).