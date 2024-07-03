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Акционеры IVA Technologies решили не выплачивать дивиденды за 2023г

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ИВА" (головная структуры группы компаний IVA Technologies, работающей в сфере корпоративных коммуникаций) на годовом собрании 28 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в материалах компании.

Большинством голосов они поддержали решение не распределять прибыль компании за 2023 год и не выплачивать дивиденды.

Согласно дивидендной политике IVA (была принята в мае 2024 года - ИФ), компания будет стремиться выплачивать от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х. При определении размера дивидендов могут также учитываться такие показатели, как финрезультаты, нераспределенная прибыль прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из других источников, стратегия развития общества и др.

Выручка группы по МСФО в 2023 году составила 2,4 млрд рублей (рост на 77%), показатель EBITDA - 1,9 млрд руб. (+83%), чистая прибыль - 1,7 млрд руб. (+75%).

ПАО "ИВА" провело IPO в начале июня по верхней границе ценового диапазона размещения - 300 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации бизнеса в 30 млрд рублей.

Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, включая стабилизационный пакет (на сумму 300 млн рублей). В рамках сделки, действующие на тот момент владельцы предложили инвесторам до 11 млн принадлежащих им акций, что составляет 11% от акционерного капитала. Сама компания новых акций не размещала, соответственно, free float составил 11%.

Торги акциями IVA на "Мосбирже" начались 4 июня, под тикером IVAT.

В портфель компании входит 14 продуктов и решений в области корпоративных коммуникаций, включая систему видео-конференц-связи (ВКС) IVA MCU, корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачную платформу ВКС "Вкурсе" и пр.

В настоящее время IVA Technologies принадлежат ООО НТЦ и АО "Вкурсе". Основными акционерами ПАО являются Николай Ивенев, Андрей Зокин, Станислав Иодковский (гендиректор компании) и Евгений Терентьев.

IVA Technologies Евгений Терентьев АО "Вкурсе" ПАО "ИВА"
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