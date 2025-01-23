Автодилеры ждут падения продаж новых легковых авто и LCV в РФ в 2025 г. на 15-25%

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2025 году может снизиться к предыдущему году в диапазоне от 15% в базовом сценарии до 25% в пессимистичном, прогнозирует ассоциация "Автомобильные дилеры России" (РОАД).

"Если ставка Центробанка, то есть финансирование автомобильной отрасли, сохранится на текущем уровне, то мы ожидаем, что в лучшем случае рынок упадет на 15% (...). Ну, а если еще что-то произойдет, какие-то еще дополнительные негативные события добавятся, кроме сегодняшней действующей программы утильсбора и курса рубля, если курс рубля еще изменится в худшую сторону, то, к сожалению, рынок опустится и на 25%", - заявил президент РОАД Алексей Подщеколдин на пресс-конференции в четверг.

В абсолютном выражении продажи могут составить от 1,3 млн единиц при пессимистичном раскладе до 1,45 млн единиц при базовом. Рынок может остаться и на прежнем уровне, добавил Подщеколдин - если ставку Центробанка "взять и скорректировать в обратную сторону".

Средняя цена нового автомобиля в 2025 году, по оценке РОАД, вырастет на 10-15% - до 3,85 млн руб.

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в 2024 году, по подсчетам Минпромторга на основе данных регистраций ЭПТС, вырос на 45,8%, до 1,69 млн шт., в том числе продажи легковых машин составили 1,55 млн (+47%).

Эксперты "Автостата" в декабре прогнозировали, что в 2025 году рынок в базовом сценарии может показать снижение на 10%, до 1,43 млн шт. Прогноз российского авторынка от Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на 2025 год в целом совпал с видением "Автостата". В АЕБ предполагают, что продажи новых легковых автомобилей и LCV в этом году снизятся в РФ на 15%, до 1,4 млн единиц.

Продажи пассажирских автомобилей с пробегом в текущем году, по прогнозу РОАД, в базовом сценарии сократятся на 5%, до 6,5 млн единиц, в пессимистичном - на 15%, до 6 млн.

Рынок новых тяжелых грузовиков в этом году эксперты оценивают от 90 тыс. до 105 тыс. единиц, что ниже прошлогоднего объема на 30% и 20% соответственно. Продажи грузовиков с пробегом могут сохраниться на прошлогоднем уровне (300 тыс. штук) в лучшем случае и сократиться на 15% в пессимистичном сценарии (до 260 тыс.).