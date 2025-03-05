Предпринимательская уверенность в РФ в феврале снизилась в обработке, не изменилась в добыче

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в феврале 2025 года остался на уровне предыдущего месяца - минус 1,1%, говорится в сообщении Росстата.

Ранее в январе 2025 года индекс оценивался на уровне минус 1,1%, в декабре 2024 года - минус 0,5%, в ноябре - 1,5%, в октябре - 1,7%, в сентябре - 5,1%, в августе - 4,6%, в июле - 6,7%, в июне - 6,3%, в мае - 5,4%, в апреле - 4,5%, в марте - 5,2%, в феврале - 7,0%

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в феврале 2025 года понизился на 0,2 п. п., составив 3,3%.

До этого в январе 2025 года показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 3,5%, в декабре 2024 года - 6,9%, в ноябре - 7,0%, в октябре - 6,6%, в сентябре - 6,6%, в августе - 6,7%, в июле - 6,8%, в июне - 6,9%, в мае - 6,8%, в апреле - 7,0%, в марте - 6,3%, в феврале - 5,7%.

В добыче полезных ископаемых снижение доли респондентов, позитивно оценивающих спрос в текущем месяце на продукцию, с (-10,9%) до (-13,3%) было нивелировано ростом положительных оценок перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев, с 6,5% до 8,6% и снижением доли респондентов, указавших на увеличение запасов готовой продукции, с (-1,0%) до (-1,4%). Это позволило индексу сохранить свои позиции на уровне предыдущего месяца.

В обрабатывающих производствах на отрицательную динамику индекса повлияло снижение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев, с 24,5% до 23,4%. Незначительные позитивные изменения оценок спроса в текущем месяце на продукцию и запасов готовой продукции замедлили снижение индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей как в добывающем, так и в обрабатывающем секторах экономики вырос на 1 п.п. и составил по 61%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-24,8%), так и в обрабатывающих производствах (-17,4%).

В добыче полезных ископаемых наблюдается резкое снижение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения, с 1,4% до (-7,5%). В обрабатывающих производствах другая тенденция: рост доли руководителей организаций, оценивающих позитивные изменения прибыли - на 2,8 п.п. до 7,7%.

С апреля 2023 года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Методика позволяет проводить сезонную корректировку показателя, дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших "увеличение" и "уменьшение" показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как "более чем достаточный" и "недостаточный" в обследуемом периоде.