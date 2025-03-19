БСК в 2024 году увеличила выпуск пищевой соды на 20%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в 2024 году увеличило выпуск и реализацию бикарбоната натрия на 20% по сравнению с 2023 годом, до 193,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба предприятия.

Более 40% соды было экспортировано в страны ближнего зарубежья, Латинской Америки, Южной Азии и Ближнего Востока.

"Перераспределение цепочек поставок позволило нивелировать снижение объемов экспортируемой продукции из-за санкционного давления и добиться роста экспорта на 43%", - отмечается в сообщении.

Объем выпуска и реализации кальцинированной соды сохранился на уровне 2023 года - 1,8 млн тонн, уточнили "Интерфаксу" в компании.

Бикарбонат натрия и кальцинированная сода применяются в химическом и нефтехимическом, стекольном производствах и металлургии.

Помимо соды предприятие выпускает хлористый кальций и белую сажу. Объемы выпуска этой продукции в компании не уточнили.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

В начале марта президент Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также поручил прекратить доверительное управление находящимися в федеральной собственности обыкновенными акциями АО. Речь идет о переданных в доверительное управление АО "Росхим" (ранее - "Русский водород") 757 343 обыкновенных акций БСК, а также о части федерального пакета (194 151 акция), которую получила в управление Башкирия.