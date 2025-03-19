Поиск

БСК в 2024 году увеличила выпуск пищевой соды на 20%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в 2024 году увеличило выпуск и реализацию бикарбоната натрия на 20% по сравнению с 2023 годом, до 193,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба предприятия.

Более 40% соды было экспортировано в страны ближнего зарубежья, Латинской Америки, Южной Азии и Ближнего Востока.

"Перераспределение цепочек поставок позволило нивелировать снижение объемов экспортируемой продукции из-за санкционного давления и добиться роста экспорта на 43%", - отмечается в сообщении.

Объем выпуска и реализации кальцинированной соды сохранился на уровне 2023 года - 1,8 млн тонн, уточнили "Интерфаксу" в компании.

Бикарбонат натрия и кальцинированная сода применяются в химическом и нефтехимическом, стекольном производствах и металлургии.

Помимо соды предприятие выпускает хлористый кальций и белую сажу. Объемы выпуска этой продукции в компании не уточнили.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

В начале марта президент Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также поручил прекратить доверительное управление находящимися в федеральной собственности обыкновенными акциями АО. Речь идет о переданных в доверительное управление АО "Росхим" (ранее - "Русский водород") 757 343 обыкновенных акций БСК, а также о части федерального пакета (194 151 акция), которую получила в управление Башкирия.

БСК Башкирия Башкирская содовая компания Стерлитамак Русский водород АО "Росхим"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Проблемная шахта "Инская" вновь заявила о готовящейся смене собственника

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля

Президент России назвал неизбежным охлаждение экономики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6043 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });