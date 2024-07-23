"Башкирская содовая компания" снизила полугодовую чистую прибыль на 21%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в январе-июне 2024 года получило 3,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 21% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете БСК.

Выручка БСК увеличилась на 12,1% при опережающем росте себестоимости - на 21,3%. Это обусловило сокращение валовой прибыли на 7,5%.

Предприятие увеличило коммерческие расходы на 13,7% - до 914,54 млн рублей, управленческие - на 34,2%, до 2,516 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась почти на 23%.