"Башкирская содовая компания" снизила полугодовую чистую прибыль на 21%
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в январе-июне 2024 года получило 3,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 21% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете БСК.
Выручка БСК увеличилась на 12,1% при опережающем росте себестоимости - на 21,3%. Это обусловило сокращение валовой прибыли на 7,5%.
Предприятие увеличило коммерческие расходы на 13,7% - до 914,54 млн рублей, управленческие - на 34,2%, до 2,516 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась почти на 23%.
Основные финансовые показатели БСК (в тысячах рублей):
|январь-июнь 2024г
|январь- июнь 2023г
|Динамика (%)
|Выручка
|30 839 008
|27 522 306
|+12,1
|Себестоимость
|22 660 178
|18 684 939
|+21,3
|Валовая прибыль
|8 178 830
|8 837 367
|-7,5
|Прибыль от продаж
|4 748 281
|6 159 052
|-22,9
|Прибыль до налогообложения
|4 493 478
|5 650 656
|-20,5
|Чистая прибыль
|3 503 450
|4 434 896
|-21
Кредиторская задолженность компании выросла с 2,649 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 8,611 млрд рублей на конец июня 2024 года, дебиторская - с 6,076 млрд рублей до 9,946 млрд рублей.
"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").
"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.