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"Башкирская содовая компания" снизила полугодовую чистую прибыль на 21%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в январе-июне 2024 года получило 3,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 21% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете БСК.

Выручка БСК увеличилась на 12,1% при опережающем росте себестоимости - на 21,3%. Это обусловило сокращение валовой прибыли на 7,5%.

Предприятие увеличило коммерческие расходы на 13,7% - до 914,54 млн рублей, управленческие - на 34,2%, до 2,516 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась почти на 23%.

Основные финансовые показатели БСК (в тысячах рублей):

январь-июнь 2024г январь- июнь 2023г Динамика (%)
Выручка 30 839 008 27 522 306 +12,1
Себестоимость 22 660 178 18 684 939 +21,3
Валовая прибыль 8 178 830 8 837 367 -7,5
Прибыль от продаж 4 748 281 6 159 052 -22,9
Прибыль до налогообложения 4 493 478 5 650 656 -20,5
Чистая прибыль 3 503 450 4 434 896 -21

Кредиторская задолженность компании выросла с 2,649 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 8,611 млрд рублей на конец июня 2024 года, дебиторская - с 6,076 млрд рублей до 9,946 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.

БСК Стерлитамак Башкирская содовая компания Росхим
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