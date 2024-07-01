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"Башкирская содовая компания" увеличит дивиденды за 2023 год в 1,6 раза

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) на годовом собрании 27 июня приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета 3 257,18 рубля на акцию, сообщила БСК.

На выплату дивидендов из чистой прибыли за прошлый год будет направлено 5,396 млрд рублей, оставшаяся часть прибыли останется в распоряжении компании.

В 2023 году АО получило 10,55 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2022 году. Таким образом, на дивиденды будет направлено 51,1% прибыли.

По итогам 2022 года компания выплатила 3,294 млрд рублей дивидендов, из расчета 1 988,1 рубля на акцию. Таким образом, размер дивидендов за 2023 год увеличен в 1,6 раза.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 17 июля 2024 года.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

Уставный капитал АО составляет 165 664 800 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 100 рублей каждая. Информация о владельцах не раскрывается.

БСК Башкирская содовая компания Стерлитамак АО "Росхим" Русский водород
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