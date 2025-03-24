"Башкирская содовая компания" в 2024 году снизила чистую прибыль вдвое

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) ы 2024 годц получило 4,61 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 2,3 раза меньше показателя предыдущего года, говорится в отчете БСК.

Выручка компании выросла на 4,7% при увеличении себестоимости на 16,4%.

В минувшем году АО получило 32 тыс\ям рублей доходов от участия в других организациях (против 2,8 млрд рублей в 2023 году). В результате показатель доналоговой прибыли сократился вдвое.

Основные финансовые показатели БСК (в тыс. рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка 61 013 610 58 289 321 +4,7% Себестоимость 46 499 499 39 949 648 +16,4% Валовая прибыль 14 514 111 18 339 673 -20,9% Прибыль от продаж 7 665 636 12 393 015 -38,1% Прибыль до налогообложения 6 539 956 12 947 935 -49,5% Чистая прибыль 4 608 987 10 553 893 -2,3 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 2,649 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 4,26 млрд рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 6,076 млрд рублей до 7,879 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.