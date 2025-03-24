"Башкирская содовая компания" в 2024 году снизила чистую прибыль вдвое
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) ы 2024 годц получило 4,61 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 2,3 раза меньше показателя предыдущего года, говорится в отчете БСК.
Выручка компании выросла на 4,7% при увеличении себестоимости на 16,4%.
В минувшем году АО получило 32 тыс\ям рублей доходов от участия в других организациях (против 2,8 млрд рублей в 2023 году). В результате показатель доналоговой прибыли сократился вдвое.
Основные финансовые показатели БСК (в тыс. рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|61 013 610
|58 289 321
|+4,7%
|Себестоимость
|46 499 499
|39 949 648
|+16,4%
|Валовая прибыль
|14 514 111
|18 339 673
|-20,9%
|Прибыль от продаж
|7 665 636
|12 393 015
|-38,1%
|Прибыль до налогообложения
|6 539 956
|12 947 935
|-49,5%
|Чистая прибыль
|4 608 987
|10 553 893
|-2,3 раза
Кредиторская задолженность компании выросла с 2,649 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 4,26 млрд рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 6,076 млрд рублей до 7,879 млрд рублей.
"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").
"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.