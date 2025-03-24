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"Башкирская содовая компания" в 2024 году снизила чистую прибыль вдвое

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) ы 2024 годц получило 4,61 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 2,3 раза меньше показателя предыдущего года, говорится в отчете БСК.

Выручка компании выросла на 4,7% при увеличении себестоимости на 16,4%.

В минувшем году АО получило 32 тыс\ям рублей доходов от участия в других организациях (против 2,8 млрд рублей в 2023 году). В результате показатель доналоговой прибыли сократился вдвое.

Основные финансовые показатели БСК (в тыс. рублей):

2024г2023гДинамика
Выручка61 013 61058 289 321+4,7%
Себестоимость46 499 49939 949 648+16,4%
Валовая прибыль14 514 11118 339 673-20,9%
Прибыль от продаж7 665 63612 393 015-38,1%
Прибыль до налогообложения6 539 95612 947 935-49,5%
Чистая прибыль4 608 98710 553 893-2,3 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 2,649 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 4,26 млрд рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 6,076 млрд рублей до 7,879 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.

Башкирская содовая компания БСК Стерлитамак
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