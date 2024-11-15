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"Башкирская содовая компания" за 9 месяцев снизила чистую прибыль на 37,7%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в январе-сентябре 2024 года получило 3,748 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 37,7% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете БСК.

Выручка при этом увеличилась на 6,6% при опережающем росте себестоимости - на 18,5%. При этом валовая прибыль снизилась на 19,1%.

Предприятие увеличило коммерческие расходы на 18% - до 1,404 млрд рублей, управленческие - на 38,2%, до 3,917 млрд рублей.

Основные финансовые показатели БСК (в тысячах рублей):

январь-сентябрь 2024г январь-сентябрь 2023г Динамика
Выручка 45 217 584 42 423 615 +6,6%
Себестоимость 34 346 638 28 986 273 +18,5%
Валовая прибыль 10 870 946 13 437 342 -19,1%
Прибыль от продаж 5 550 015 9 412 499 -41%
Прибыль до налогообложения 4 920 374 7 582 223 -35,1%
Чистая прибыль 3 747 513 6 012 608 -37,7%

Кредиторская задолженность компании выросла с 2,649 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 7,175 млрд рублей на конец сентября 2024 года, дебиторская - с 6,076 млрд рублей до 8,922 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.

БСК Башкирская содовая компания Стерлитамак Росхим
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