"Башкирская содовая компания" за 9 месяцев снизила чистую прибыль на 37,7%
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в январе-сентябре 2024 года получило 3,748 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 37,7% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете БСК.
Выручка при этом увеличилась на 6,6% при опережающем росте себестоимости - на 18,5%. При этом валовая прибыль снизилась на 19,1%.
Предприятие увеличило коммерческие расходы на 18% - до 1,404 млрд рублей, управленческие - на 38,2%, до 3,917 млрд рублей.
Основные финансовые показатели БСК (в тысячах рублей):
|январь-сентябрь 2024г
|январь-сентябрь 2023г
|Динамика
|Выручка
|45 217 584
|42 423 615
|+6,6%
|Себестоимость
|34 346 638
|28 986 273
|+18,5%
|Валовая прибыль
|10 870 946
|13 437 342
|-19,1%
|Прибыль от продаж
|5 550 015
|9 412 499
|-41%
|Прибыль до налогообложения
|4 920 374
|7 582 223
|-35,1%
|Чистая прибыль
|3 747 513
|6 012 608
|-37,7%
Кредиторская задолженность компании выросла с 2,649 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 7,175 млрд рублей на конец сентября 2024 года, дебиторская - с 6,076 млрд рублей до 8,922 млрд рублей.
"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").
"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.