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Минцифры оценило в 90% долю мошеннических звонков через иностранные мессенджеры

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Более 90% звонков от мошенников, использующих методы социальной инженерии, совершаются через иностранные мессенджеры, заявил на пленарном заседании Госдумы глава Минцифры Максут Шадаев.

Депутаты приняли во втором и третьем чтении законопроект, который, в частности, запрещает банкам, Банку России, госструктурам и крупным сайтам общаться с гражданами через зарубежные мессенджеры. Всего в законопроекте около трех десятков мер по борьбе с мошенниками.

"Здесь (в законопроекте - ИФ) запрещается использовать зарубежные мессенджеры. Более 90% сейчас у нас (преступлений с применением - ИФ) социальной инженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, когда представляются мошенники представителями органов государственной власти, банков, цифровых платформ, операторов связи", - сказал Шадаев.

По его словам, "запрет на использование иностранных мессенджеров для коммуникации, который действует в отношении сотрудников государственных органов, специальных служб и операторов цифровых платформ" - это "одна из фундаментальных норм законопроекта".

Министр уточнил, что в законопроекте "речь идет про сервисы мгновенного обмена сообщений, которые иногда встроены в сайты".

Шадаев выразил уверенность, что принятие законопроекта станет "важным условием для уменьшения такого рода мошенничеств".

Максут Шадаев Минцифры Госдума
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