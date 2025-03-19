Холдинг "Кордиант" проводит модернизацию шинных заводов в Омске и Ярославле

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Кордиант" (принадлежит "Севергрупп") реализует программу модернизации оборудования на своих исторических площадках в Ярославле и Омске, сообщил журналистам генеральный директор АО "Кордиант" Вадим Володин.

"Согласно действующей стратегии наша задача – четко соответствовать рынку и тем вызовам, что перед нами ставят потребители. Для этого в Омске мы заменили резиносмешение. (...) Помимо этого мы ставим инспекцию качества – линии, которые автоматически проверяют различные параметры шин. В Ярославле помимо нового резиносмешения, которое мы запустим буквально месяца через два, мы сейчас меняем сборочное оборудование. Покупаем новые автоматические линии, которые позволят нам собирать до 22-го дюйма в Ярославле продукцию", - сказал он.

Володин пояснил "Интерфаксу", что эта модернизация не приведет к увеличению мощности предприятий: "Мы переходим в большие дюймы, которые снижают мощность. Наша задача – тем, что мы добавляем – удержать мощность, которая у нас есть. У нас есть масса инициатив, что нужно доработать с точки зрения производства, чтобы повысить производительность, скорость, еще что-то. Но здесь важно не переборщить, чтобы это на качестве не сказалось. Все эти инициативы, в большей части, влияют на удержание мощностей".

"Кордиант" имеет шинные заводы в Ярославле (мощность - 3,6 млн шин в год), Омске (5,5 млн), Калужской области (бывшие активы Continental, 3,2 млн) и Ульяновске (ранее принадлежал Bridgestone, 2,4 млн). Совокупная проектная мощность - 15 млн шин. Ранее сообщалось, что компания намерена выйти на полную загрузку всех предприятий к 2026 году.