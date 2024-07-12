Microsoft сделала крупнейшую единоразовую инвестицию в проект в Техасе по улавливанию СО2

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американская Occidental (Oxy) через дочернюю компанию 1PointFive заключила соглашение с Microsoft о продаже 500 тысяч тонн кредитов на удаление углекислого газа в течение шести лет.

Сертификаты, называемые также "углеродными кредитами", дают право выброса тонны CO2-эквивалента. Они выдаются компаниям, снижающим объемы выбросов или способствующим удалению углекислого газа из атмосферы.

Как сообщает Oxy, соглашение с Microsoft стало крупнейшей к настоящему времени разовой покупкой кредитов на прямое улавливание СО2 из атмосферного воздуха (direct air capture, DAC). Для этой цели 1PointFive будет использовать Stratos - самую большую в мире установку DAC, которую сейчас строят в Техасе. Полная мощность проекта - 500 тыс. тонн углекислого газа в год. Улавливаемый CO2 будет храниться путем секвестрации соляного раствора и не будет использоваться для производства нефти и газа.

По словам старшего директора по вопросам снижения выбросов и энергетики Microsoft Брайана Маррса, DAC играет важную роль в портфеле компании по снижению выбросов СО2, способствуя цели по достижению отрицательного уровня эмиссии парниковых газов к 2030 году.

В августе 2023 года Министерство энергетики США объявило о выделении гранта в размере до $1,2 млрд на разработку двух DAC в Техасе и Луизиане. Один из них - проект 1PointFive. Улавливаемый DAC СО2 может быть сохранен под землей или преобразован в полезные углеродные продукты. Сразу после получения президентского гранта Occidental купила партнера по климатическому проекту - канадскую Carbon Engineering Ltd. - за $1,1 млрд. В ноябре прошлом году в проект Stratos через создание СП с Oxy вошла одна из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock, которая планирует вложить $550 млн. Ожидается, что объект будет введен в коммерческую эксплуатацию в середине 2025 года. В дальнейшем его мощность может увеличиться до 1 млн тонн СО2 в год.

По информации германской компании, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных, Statista, в 2023 году средняя цена DAC составила $715 за тонну СО2.