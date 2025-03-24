Уолл-стрит закрылась в плюсе в пятницу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы развернулись в плюс в ходе сессии в пятницу и завершили торги ростом на заявлениях президента США Дональда Трампа о гибкости внешнеторговой политики страны.

В зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений, заявил Трамп в пятницу. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.

Акции Boeing Co. подорожали на 3,1% по итогам торгов на новостях о получении ею контракта на $20 млрд от ВВС США на разработку истребителя нового поколения.

Котировки бумаг производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer поднялись на 7,8% - до $42,16 за штуку. JP Morgan повысил их рейтинг до "нейтрального" с "ниже рынка", прогнозную цену - до $45 с $35.

Luminar Technologies нарастила капитализацию на 33%. Производитель сенсоров для самоуправляемых автомобилей завершил четвертый квартал 2024 года с убытком меньше ожиданий, при этом выручка их превзошла.

Акции FedEx Corp. подешевели на 6,5%. Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 3,4%, но получила скорректированную прибыль ниже ожиданий и ухудшила годовой прогноз.

Nike Inc. сократила капитализацию на 5,5%. Производитель спортивных товаров снизил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале и ожидает падения последней более чем на 10% в текущем.

Рыночная стоимость Lennar Corp. уменьшилась на 4%. Одна из крупнейших строительных компаний США также сократила чистую прибыль в прошлом финансовом квартале.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайского производителя электромобилей NIO потеряли в цене 4,5% на слабой отчетности.

Котировки бумаг Micron Technology упали на 8%. Инвесторы фиксировали прибыль после выхода квартального отчета производителя чипов памяти, показавшего существенный рост чистой прибыли и выручки, при этом его скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,08% и составил 41985,35 пункта.

Standard & Poor's 500 также увеличился на 0,08% - до 5667,56 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,52% и составил 17784,05 пункта.