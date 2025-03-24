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Годовая выручка "Акрона" по МСФО выросла на 10% при сокращении EBITDA

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Выручка группы "Акрон" по МСФО в 2024 году выросла на 10%, до 198,2 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Показатель EBITDA снизился на 12%, до 60,7 млрд рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 31% против 38% за 2023 год.

Чистая прибыль упала на 15% и составила 30,5 млрд рублей.

Чистый долг группы за 2024 год увеличился в 4,1 раза - до 103,3 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA вырос до 1,7х с 0,37х на конец 2023 года.

Акрон
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