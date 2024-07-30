Полугодовая чистая прибыль "Акрона" по РСБУ упала на 27%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Акрон" (головное предприятие группы "Акрон", Великий Новгород) по РСБУ в I полугодии упала на 27% в годовом исчислении, до 13,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 9% и составила 71,3 млрд рублей.

Валовая прибыль предприятия увеличилась на 18%, до 37,2 млрд рублей. При этом прибыль от продаж снизилась на 22%, до 17,7 млрд рублей, на фоне роста коммерческих и управленческих расходов. Коммерческие расходы ПАО в I полугодии составили 14,9 млрд рублей против 5,6 млрд рублей годом ранее, управленческие выросли на 41%, до 4,6 млрд рублей.

Прибыль "Акрона" до налогообложения за отчетный период составила 16,5 млрд рублей , сократившись на 26% год к году.

Общий долг ПАО с начала года вырос на треть и составил на конец июня 119,2 млрд рублей.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).