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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:44

EBITDA "Акрона" по МСФО в I полугодии упала на 15%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Акрон" в I полугодии сократил EBITDA по МСФО на 15% к аналогичному периоду прошлого года, до 31,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Уровень рентабельности по EBITDA снизился до 33% с 42% годом ранее.

Выручка группы выросла на 9% до 95,7 млрд рублей.

Чистая прибыль уменьшилась на 2% до 18,7 млрд рублей.

В I полугодии "Акрон" выкупил у банков-партнеров 40% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта калийного ГОКа в Пермском крае) за 34,6 млрд рублей, говорится в отчете.

В связи с этим чистый долг "Акрона" вырос до 93,2 млрд рублей по сравнению с 25,1 млрд рублей на конец 2023 года. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился с 0,37х до 1,48х.

Объем производства основной продукции группой в I полугодии составил 4,1 млн тонн, что на 4% меньше результата за тот же период 2023 год. Объем продаж вырос на 2% до почти 4,3 млн тонн.

Акрон
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