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ЦБ назовет новую дату внедрения цифрового рубля после обсуждения с банками его экономической модели

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Банк России продолжает обсуждение с банками экономической модели цифрового рубля, по итогам этих обсуждений назовет новую дату полномасштабного внедрения новой формы нацвалюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.

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"Данные пилота дают нам возможность более предметно обсуждать и с самими банками экономические модели, чтобы им было выгодно развивать сервисы с цифровым рублем связанные, чтобы это было для них, вписывалось в их экономические модели. И как раз такое дополнительное время нам позволит эти модели с банками все отработать. Именно экономические модели, даже не столько технологические, а именно с точки зрения финансово-экономических вещей. И мы сроки такого более массового внедрения предложим чуть позже, по итогам этих всех обсуждений", - сказала Набиуллина.

"Что касается потенциала использования цифрового рубля, на наш взгляд, он конечно есть, когда разного рода целевые субсидии бюджет представляет, чтобы быть уверенными полностью в целевом их использовании. Мы сейчас отрабатываем это с казначейством достаточно активно", - добавила она.

В конце прошлого года ЦБ, Минфин и четыре банка из пилотной группы уже протестировали использование цифрового рубля в бюджетном процессе, а именно при выплате стипендий и оплате штрафов.

Во вторник Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров сразу четырех крупных игроков (как из числа банков, так и вендоров) сообщало, что полномасштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине 2026 года, такой срок ЦБ обсуждает с крупнейшими банками.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 1 апреля сообщала, что количество физических лиц - участников пилота цифрового рубля выросло с 500 на старте пилота в 2023 году до 2 тыс. человек, число юрлиц - до 50 компаний, подключение еще 70 планируется в ближайшее время. Количество переводов физлиц на платформе превысило 55 тыс. операций, проведено около 15 тыс. оплат за товары и услуги, исполнено более 12 тыс. смарт-контрактов.

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