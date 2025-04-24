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В Думу внесли проект о признании цифровой валюты имуществом для целей УК и УПК

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона в целях снижения рисков, связанных с оборотом и использованием цифровой валюты в преступной деятельности.

Соответствующая инициатива (902782-8) размещена в базе законодательной деятельности палаты в четверг.

В настоящее время законом цифровая валюта признана имуществом для целей законов № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", части десятой статьи 8 закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

При этом уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат данного понятия, а также прямого указания на статус цифровой валюты, что осложняет расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием цифровой валюты, в обеспечении имущественных требований по ним, отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом, в целях устранения данной проблемы, цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса РФ, а также Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов расследования в случае обнаружения цифровой валюты при производстве по уголовному делу, однако действующее регулирование ввиду отсутствия надлежащих правовых механизмов не позволяет в должной мере обеспечить ее сохранность, также отметили авторы законопроекта.

Кроме того, трудности в работе органов расследования вызывают различия в средствах и способах хранения цифровой валюты, которые в силу технических особенностей требуют дифференцированного подхода в регулировании.

Законопроектом предусматривается дополнение УПК статьей 164(2), регламентирующей действия следователя (дознавателя) в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством.

Изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет, в том числе, выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты, предусматривает проект закона.

Арест заключается в запрете операций с цифровой валютой, поскольку цели обеспечения сохранности цифровой валюты не могут быть достигнуты одним лишь изъятием (арестом) материального носителя или переводом ее на адрес-идентификатор в виду возможности наличия кодов доступа к цифровой валюте у третьих лиц или резервного способа восстановления прав на цифровую валюту.

Порядок осуществления перевода цифровой валюты на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность, особенности учета и хранение изъятой и арестованной цифровой валюты, планируется урегулировать нормативными правовыми актами правительства РФ.

Госдума
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