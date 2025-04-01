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Число участников пилота цифрового рубля выросло до 2 тысяч физлиц и 50 юрлиц

Скоро к эксперименту присоединятся еще 70 юрлиц

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Число физических лиц - участников пилота цифрового рубля выросло до 2 тысяч человек, число юрлиц - до 50 компаний, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на форуме "Просто капитал".

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. По данным на конец февраля в нем принимали участие 15 банков, 1700 граждан и около 30 компаний. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но ЦБ в конце февраля сообщил, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.

"Физических лиц (в пилоте - ИФ) количество увеличилось, превышает две тысячи, хотя начинали, напомню, с 500", - сказала Бакина.

"Количество компаний почти в два раза увеличилось, вот я буквально вчера смотрела свежую статистику, сегодня их уже порядка 50 юридических лиц, которые открыли цифровые счета и пробуют, осуществляют операции. У нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC (Know your customer - ИФ), и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к пилоту", - добавила она.

По ее словам, количество переводов физлиц на платформе превысило 55 тысяч операций, проведено около 15 тысяч оплат за товары и услуги, исполнено более 12 тысяч смарт-контрактов.

На конец 2024 года количество переводов составляло 40 тысяч, оплат - 10 тысяч, исполненных смарт-контрактов - 7 тысяч.

"В конце прошлого года с несколькими банками - участниками пилота мы провели операции как в одну сторону, платежи в бюджет, оплата налогов, оплата штрафов, так и выплаты из бюджета, тестировали операции выплаты стипендий бюджетным вузам. В тесте у нас все получилось, и вот сейчас в наших планах в этом году сделать эти операции на реальных цифровых рублях", - сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ, Минфин и четыре банка из пилотной группы в конце 2024 года уже протестировали использование цифрового рубля в бюджетном процессе.

Источник "Интерфакса" в феврале сообщал, что Банк России и Федеральное казначейство осенью этого года планируют начать эксперимент по использованию цифрового рубля для выплат социальных пособий и расходов на капитальное строительство.

Алла Бакина Банк России Минфин Федеральное казначейство
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