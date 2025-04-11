Газпромбанк разместил ЦФА на 1 млрд рублей под 20% годовых

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1 млрд руб. на платформе Национального расчетного депозитария (НРД), говорится в решении о выпуске ЦФА на сайте НРД.

Выпуск структурирован в виде денежного требования к эмитенту, процентный доход - 20% годовых. Дата погашения - 29 апреля 2025 года.

Сбор заявок прошел 11 апреля с 12:00 до 13:00 по Москве. Стоимость одного ЦФА составила 1 тыс. рублей.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Банк России в августе 2023 года включил НРД (входит в группу "Московская биржа") в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА, а Мосбиржу - в реестр операторов обмена ЦФА.