Энергостратегия РФ до 2050 г. предусматривает переориентацию экспорта на "дружественные" рынки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Энергетическая стратегия России до 2050 года учитывает существующие вызовы, что должно позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщив об обновлении документа.

По его словам, мероприятия стратегии направлены на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей, ускоренную реализацию инфраструктурных проектов, создание условий для перенаправления поставок нефти и газа на новые рынки дружественных стран, наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах, активное использование потенциала Северного морского пути, ускоренное соединение систем транспортировки газа "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" с единой системой газоснабжения.