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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Акционеры "ПИКа" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "ПИК" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания.

В прошлом году "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию по итогам 2020 года и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

В совет директоров "ПИКа" по итогам собрания вошли менеджеры компании Юрий Ильин, Дмитрий Тимофеев, Илья Баландин, Иван Поландов, Геннадий Россо, представитель основного акционера Алексей Карпенко, а также независимые Алексей Бланин, Зумруд Рустамова и Наталья Яковлева. Основной акционер и глава "ПИКа" Сергей Гордеев, входивший ранее в совет директоров, не был номинирован для переизбрания.

"ГК ПИК" - крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером является Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.

ГК ПИК Сергей Гордеев
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