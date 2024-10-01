Etalon изменил сроки открытия офиса в российском САР при переезде с Кипра

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры Etalon Group на внеочередном собрании в понедельник приняли решение о создании головного офиса компании в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область) в срок до 15 месяцев, говорится в сообщении девелопера.

В декабре 2023 года обозначались сроки создания головного офиса компании в САР не позднее чем через 9 месяцев.

В пресс-службе компании не смогли оперативно прокомментировать изменение сроков.

В сообщении также говорится, что с даты регистрации международного публичного акционерного общества (МКПАО) его генеральным директором будет назначен действующий президент АО "ГК "Эталон" (ключевая российская "дочка" Etalon Group) Михаил Бузулуцкий. Ранее предполагалось, что этот пост займет Сергей Егоров.

Кроме того, в совет директоров МКПАО войдут 7 человек: Бузулуцкий, Геннадий Щербина, Андрей Каменский, Виталий Пыльцов, Сергей Калинин, Марина Оглоблина и Роман Музыка.

Акционеры Etalon Group в декабре 2023 года приняли решение о редомициляции компании с Кипра в САР на острове Октябрьский. При этом компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме МКПАО и изменит название на "Эталон Груп".

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2023 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.