Сбербанк сохраняет планы направить на дивиденды за 2024 г. не менее 50% прибыли

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует направить на выплату дивидендов за 2024 год не менее 50% чистой прибыли, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Да, это точно", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли банк намерение направить на дивиденды не менее 50% прибыли.

Греф добавил, что вопрос выплаты дивидендов за 2024 год должен быть рассмотрен на набсовете до конца апреля. "Наверное, конец апреля, должен быть (набсовет - ИФ)", - отметил он.

Греф в феврале заявил, что Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме (не менее 50% от чистой прибыли).

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено около 790 млрд рублей.

Сбербанк за 2023 год выплатил рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.