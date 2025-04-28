В Сбербанке назвали 2025 год непростым для выплаты дивидендов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк будет стараться не подвести акционеров в вопросе выплаты дивидендов за 2025 год, хотя этот год - непростой, сообщил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

"Конечно, здесь очень много зависит от внешних факторов для нас, и от курса рубля, и от динамики котировок на рынке ценных бумаг, особенно на рынке облигаций, и от того, как будут расти кредитные портфели, и какая ситуация будет со ставками, с ключевой ставкой. Поэтому заранее обещать, что мы точно заплатим, мы не можем, но мы точно будем стремиться", - сказал Скворцов, отвечая на вопрос, сможет ли банк снова пообещать акционерам рекордные дивиденды за 2025 год.

Финдиректор напомнил, что по итогам двух лет действия новой стратегии банк направляет на дивиденды 50% от прибыли. "Я думаю, что третий год у нас останется по стратегии. Я думаю, что мы постараемся наших акционеров не подвести и за 2025 год тоже", - заявил Скворцов.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 30 июня в дистанционном формате.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство России.