Минфин ждет дивиденды от Сбера за 2024 год в размере не менее 50% от прибыли

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассчитывает получить дивиденды от Сбербанка за 2024 год в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"Не меньше 50% (от прибыли - ИФ)", - сказал он, отвечая на вопрос, какие дивиденды бюджет ждет от Сбера за 2024 год.

Колычев добавил, что сейчас не самое подходящее время для изъятия дополнительного капитала у Сбера за счет более высоких дивидендов.

"Это всегда баланс развития банка, его уровня устойчивости, капитализации и, соответственно, интересов наших акционеров. И сейчас мы видим, что ситуация в банковском секторе и экономике в целом положительная, но при этом есть повышенные кредитные риски. Кредит рос последние пару лет довольно повышенными темпами и, возможно, это может привести к тому, что в условиях процентных ставок высоких каким-то компаниям потребуется финансовое оздоровление. Это, естественно, повлияет на уровень резервов банковской системы и так далее", - отметил замминистра.

"У Сбербанка с достаточностью капитала все прекрасно, выполняет все нормативы как регуляторные, так и поставленные набсоветом, там дополнительные буферы есть, но лучше проходить такие периоды более уверенно, поэтому изымать дополнительный капитал за счет более высоких дивидендных выплат, может быть, сейчас не самое лучшее время", - заявил Колычев, отвечая на вопрос, мог ли банк заплатить дивиденды за 2024 год в большем размере.

Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме (не менее 50% от чистой прибыли), заявил на прошлой неделе президент - председатель правления банка Герман Греф.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено около 790 млрд рублей.

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 586 948 000 обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля. Если Сбер направит на выплату дивидендов 50% от прибыли за 2024 год, то дивиденд на одну акцию может составить около 35 рублей.

Сбербанк за 2023 год выплатил рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.