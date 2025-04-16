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ЦБ отметил, что рост инвестиционной активности в РФ в I квартале продолжился

Но его темп замедлился по сравнению с предыдущим кварталом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рост инвестиционной активности компаний в I квартале 2025 года продолжался, но его темп замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в мониторинге предприятий ЦБ РФ.

Замедление инвестиций отмечалось в большинстве отраслей, наиболее заметно - в торговле автотранспортными средствами. В сельском хозяйстве, электроэнергетике и водоснабжении рост инвестиций, наоборот, ускорился. "Среди факторов, ограничивающих инвестиционную активность, существенно выросло влияние неопределенности экономической ситуации и уровня ставок по инвестиционным кредитам", - отмечает ЦБ.

Компании ожидают, что во II квартале инвестиции будут расти такими же темпами, что и в I квартале. Максимальные оценки инвестиционной активности на II квартал сложились у предприятий обрабатывающих производств, выпускающих промежуточные товары, минимальные - в строительстве (там снижение было самым значительным).

Загрузка мощностей в I квартале 2025 года уменьшилась до значений чуть ниже максимумов 2023-2024 годов. Снижение этого показателя наблюдалось почти во всех отраслях, наиболее заметное - в торговле и строительстве. Предприятия добычи полезных ископаемых отметили увеличение загрузки.

Обеспеченность кадрами в I квартале была вблизи минимума за всю историю наблюдений. Ожидания компаний по найму на II квартал 2025 года выросли и вернулись к значениям II квартала 2024 года.

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