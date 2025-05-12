Банк "ДОМ.РФ" в апреле нарастил выдачу ипотеки почти на 30%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В апреле объем ипотечных сделок в банке "ДОМ.РФ" вырос почти на 30% к марту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"В апреле 2025 года Банк "ДОМ.РФ" оформил около 1750 ипотечных кредитов в объеме более 10,5 млрд рублей - это превышает показатель предыдущего месяца почти на 30%. Всего с начала года проведено 4600 сделок на сумму порядка 30 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правления банка Алексей Косяков уточнил, что 80% кредитов оформлено по "Семейной" и IТ-ипотеке, которые заняли 86% в выдаче.

"Увеличилась доля покупки новостроек без господдержки - 10% против 8% в марте и "Дальневосточной" - 8% против 5%. Еще 1% заняла покупка квартир на вторичном рынке. Видим также изменения по типу покупаемого жилья - 35% кредитов в апреле направлено на строительство индивидуальных домов, в марте на ИЖС приходилось 15% сделок", - отметил Косяков.

В тройку регионов-лидеров вошли Москва (2,4 млрд рублей, снижение по сравнению с мартом на 22,5%), Подмосковье (1,3 млрд рублей, рост на 18%) и Приморский край (560 млн рублей, в 3,1 раза), добавили в банке.