На старте основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,1%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на "Мосбирже" консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне сохраняющихся ожиданий прогресса в мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины, а также подорожавшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $67 за баррель).

Сдерживающим фактором выступают смешанные сигналы с внешних фондовых площадок.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,07% до составил 3008,26 пункта, индекс РТС вырос на 0,07% до 1146,54 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 апреля, составляет 82,6549 рубля (-20,1 копейки).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,8%), "Норникеля" (+1,3%), "Т-Технологий" (+1%), ОК "Русал" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "ММК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (+0,2%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,4%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "ВК" (-1,2%), "ФосАгро" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), "Магнита" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%).

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в пятницу подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В ходе общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал Песков и напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся на выходных телефонном разговоре своего главы Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, где стороны подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров с целью согласования пути к миру на Украине. "Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время. Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса", - говорится в сообщении.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи попытается закрепиться в коридоре 3000-3100 пунктам.

В пятницу очередной всплеск надежд на продвижение в мирном урегулировании конфликта на Украине и позитивные сигналы с рынка нефти позволили индексу МосБиржи преодолеть рубеж 3000 пунктов. Заседание Банка России, лишь символически смягчившего сигнал по ДКП, не оказало на ход торгов существенного влияния, считает аналитик. Акции "НОВАТЭКа" и "Яндекса" могут достаточно оперативно закрыть "постдивидендные" разрывы, учитывая небольшой размер дивидендов и неплохой общерыночный сантимент, считает эксперт.

В целом неплохой внешний фон (с попытками котировок нефти Brent закрепиться у $67 за баррель) и сохраняющийся позитивный геополитический настрой способны оказать поддержку российскому рынку акций перед майскими праздниками. Индекс МосБиржи в начале недели может попытаться закрепиться в зоне 3000-3100 пунктов, считает Локтюхов.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что в среднесрочной перспективе поддержку фондовым индексам окажет благоприятная сезонность.

"В период с 2015 года и по настоящее время лет фондовые индексы показывали рост во II квартале в семи случаях из десяти, что может объяснятся в том числе наступлением дивидендного сезона в этом квартале. Тем не менее в краткосрочной перспективе нельзя исключать консолидации. От минимумов апреля индекс МосБиржи восстановился примерно на 16%, и инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль в преддверии официальных выходных в мае. Поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2943 пункта, где проходит линия 200-дневной скользящей средней, которая ранее выступала в качестве сопротивления", - полагают эксперты.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что пока имеет смысл оставлять большую часть инвестиционного портфеля в облигациях и фондах денежного рынка.

Что касается рынка акций, то за выходные он еще немного подрос, но в понедельник наметилась легкая коррекция. Ситуация может измениться в течение дня, потенциал спекулятивного роста еще есть, считает эксперт.

"Технически индекс МосБиржи продолжает торговаться в восходящем канале, границами которого в начале последней недели апреля выступают отметки 2970 и 3060. Можно спекулятивно торговать фьючерсом на индекс МосБиржи в этом канале, а среднесрочным инвесторам - сохранять открытые "лонги"", - полагает Антонов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,1-1,3% и завершили неделю в "плюсе" (за неделю Dow прибавил 2,5%, S&P 500 - 4,6%, Nasdaq - 6,7%); инвесторы оценивали новые заявления, касающиеся импортных пошлин в США, а также корпоративные отчетности.

Как сообщили СМИ в пятницу, Пекин отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Ранее президент США Трамп заявил, что страны ведут прямые переговоры о торговой сделке.

Министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что у его страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли. Он также сообщил, что уже на следующей неделе условия торговой сделки могут согласовать США и Южная Корея.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2%).

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в торговых отношениях США и Китая. Признаки деэскалации напряженности между странами оказали позитивное влияние на настроения участников рынка на прошлой неделе, однако сигналы, поступающие от Вашингтона и Пекина, остаются противоречивыми.

В пятницу СМИ сообщили, что Китай отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что не снизит тарифы для Китая, если Пекин не предложит "что-то существенное" взамен. Ранее Трамп признал, что введенные им 145-процентные пошлины на китайские товары являются слишком высокими, пообещав снизить их после заключения торгового соглашения с КНР. Президент США также заявлял, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако МИД Китая назвал ложными утверждения властей США о начале переговоров с Пекином по теме пошлин.

Китай полностью уверен в достижении намеченных на текущий год целей и задач социально-экономического развития, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференции в понедельник. Он рассказал о планах по внедрению во втором квартале новых мер, направленных на поддержку восстановления китайской экономики в условиях нарастающих внешних вызовов.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены подросли после снижения по итогам прошлой недели на 1,5-1,6%.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $66,99 за баррель (+0,5% в пятницу), июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 0,3% до $63,18 за баррель (+0,4% в пятницу).

Трейдеры следят за сообщениями относительно хода переговоров США с торговыми партнерами о пошлинах, а также оценивают новости о новых стимулах в Китае. Власти Китая в понедельник объявили ряд мер для поддержки экспортеров.

В центре внимания рынка также остаются сообщения из Ирана. В выходные произошел взрыв в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, являющемся крупным перевалочным пунктом, в том числе и для нефти и нефтепродуктов.

Делегации США и Ирана завершили в Омане третий раунд консультаций по иранской ядерной проблеме, сообщило в субботу агентство "Мехр". В МИД Омана сообщили, что в следующую субботу состоится четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана.