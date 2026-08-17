Рубль в понедельник заметно опустился к юаню и обновил минимум с февраля 2025 года

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль упал на фоне стабильной ситуации на рынке нефти и новых санкционных рисков. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,6145 руб., что на 7,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 12,689 руб. впервые с 12 февраля 2025 года.

ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 18 августа на 46,87 копейки до 85,0136 руб./$1, и увеличил курс евро на 82,11 копейки до 98,3352 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Комментарии аналитиков

"Банк России отмечает снижение продаж валюты экспортерами в июле, что может быть одним из факторов текущего ослабления рубля. По оценке регулятора, чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями сократились почти на 20% по сравнению с июнем. При этом ставки привлечения ликвидности в китайских юанях уже две недели сохраняются на околонулевых уровнях, что может указывать на менее спекулятивный характер текущего ослабления рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Подготовка к августовскому налоговому периоду, вероятно, сдержит ослабление рубля в рамках диапазонов 83-85 руб./$1 и 12,3-12,6 руб./юань, если не будет существенных изменений во внутренних или внешних условиях, говорится в комментарии аналитиков УК "Первая".

Снижение притока экспортной выручки, с запаздыванием отражающего ситуацию на рынке нефти, могло стать основным фактором формирования тенденции к ослаблению рубля., отмечают эксперты.

Кроме того, указывают они, давление на курс национальной валюты могут оказывать смягчение денежно-кредитных условий, рост госрасходов, некоторое восстановление внутреннего спроса, ухудшение восприятия геополитики на финансовых рынках, операции Минфина в рамках бюджетного правила.

"На горизонте ближайших двух-трех месяцев влияние перечисленных факторов, вероятно, станет менее выраженным, поэтому пространство для ослабления рубля представляется ограниченным, - пишут аналитики. - На текущей неделе может начаться подготовка к налоговому периоду, которая, вероятно, сдержит ослабление рубля в рамках диапазонов 83-85 руб./$1 и 12,3-12,6 руб./юань, если не будет существенных изменений во внутренних или внешних условиях".

Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ во втором квартале 2026 года увеличилась до рекордных 59,7% с 59,3% в первом квартале, следует из расчетов "Интерфакса" на основании предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Более года, со второго квартала 2025 года, когда 53,8% платежей были выполнены рублями, свыше половины внешнеторгового оборота оплачивается в рублях.

Совокупный профицит внешней торговли РФ товарами и услугами, по предварительным данным ЦБ РФ, во втором квартале 2026 года вырос до $25,9 млрд с $18,3 млрд в первом квартале. Как следует из расчетов, во втором квартале он практически полностью (99%) был сформирован платежами в рублях - $25,6 млрд в долларовом эквиваленте (в первом квартале - 91%) при околонулевом балансе в расчетах токсичными валютами и незначительном ($0,2 млрд) профиците в расчетах прочими валютами.

Как сообщается в обзоре ЦБ РФ "Оценка платежного баланса РФ", в наибольшей степени тренд роста доли российского рубля в структуре внешнеторговых расчетов проявился в обслуживании экспортного потока. По итогам второго квартала доля поступлений в рублях достигла 63% после 62% в первом квартале.

Структура перечислений за импорт остается устойчивой: доля расчетов в рублях во втором квартале - 55% после 56% в первом квартале. Доля платежей в прочих валютах составила 32% после 31%, в валютах недружественных стран оставалась на уровне 13%.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении представить осенью предложения по самому масштабному пакету санкций против РФ с начала украинского конфликта.

"Осенью я предложу самый масштабный пакет санкций с начала конфликта", - заявила она в интервью газете Welt. Каллас отметила, что в случае принятия этого пакета число людей, компаний и организаций из РФ под санкциями увеличится в три раза.

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в понедельник.

Трейдеры продолжают оценивать поток разнонаправленных сообщений, касающихся развития событий на Ближнем Востоке: отсутствие прогресса в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между США и Ираном поддерживает нефтяной рынок, однако тот факт, что серьезных перебоев в поставках пока не отмечается, ограничивает его рост.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торгуются по $89,1 за баррель, что на 0,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,55% до $82,84 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 6%, WTI - на 5,4%.

В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Иран и США согласились продлить 60-дневное перемирие, предусмотренное меморандумом о взаимопонимании между двумя странами, который был подписан 17 июня. Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что признаков готовности той или иной стороны продлить меморандум о взаимопонимании не наблюдается. Срок соглашения, которое должно было способствовать прекращению боевых действий между США и Ираном, истекает в понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News в понедельник, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

По данным Kpler, в субботу через пролив прошли пять судов, в воскресенье - ни одного. За предыдущие выходные пролив миновало 31 судно.

Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в западных портах страны в первой половине августа упали к июлю на $1,1-1,7 за баррель, при поставке в Азию они сузились на $1,3-6,2 за баррель, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которым ознакомился "Интерфакс".

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в августе пока складывается на уровне $66,17 за баррель. В июле она сложилась на уровне $59,02 за баррель, в июне - $63,52 за баррель, в мае - $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 17 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу увеличилась на 1 базисный пункт - до 13,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник понизилась на 2 базисных пункта - до 14,07% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт, до 14,95% годовых.