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PayPal увеличила чистую прибыль в I квартале на 45%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings увеличила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 45% при небольшом повышении выручки.

Как говорится в пресс-релизе PayPal, чистая прибыль в январе-марте составила $1,29 млрд по сравнению с $888 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,29 с $0,83.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,33 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,16 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $7,79 млрд с $7,7 млрд годом ранее, оказавшись слабее среднего прогноза экспертов в $7,85 млрд.

Общий объем платежей на платформах компании в минувшем квартале вырос на 3% - до $417,2 млрд. Без учета колебаний валютных курсов повышение составило 4%. Число обработанных транзакций сократилось на 7% и составило 6 млрд. Количество активных аккаунтов в системе PayPal за год увеличилось на 2% - до 436 млн.

В первом квартале компания вернула акционерам $1,5 млрд за счет обратного выкупа акций.

PayPal подтвердила прогнозы на 2025 год, отметив, однако, сохраняющуюся неопределенность глобальной экономической среды. Она по-прежнему рассчитывает зафиксировать годовую чистую прибыль в районе $4,80-4,95 на акцию (по сравнению с $3,99 в прошлом году), и скорректированную прибыль в $4,95-5,10 (против $4,65).

Во втором квартале чистая прибыль составит $1,24-1,26 на акцию, скорректированная - $1,29-1,31 на акцию, прогнозирует компания.

Акции PayPal теряют в цене 2,1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 24%.

PayPal
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