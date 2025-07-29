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PayPal во II квартале увеличила чистую прибыль на 12%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings во втором квартале увеличила чистую прибыль на 12% и улучшила годовой прогноз.

В апреле-июне 2025 года чистая прибыль компании составила $1,261 млрд, или $1,29 в расчете на акцию, против $1,128 млрд, или $1,08 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,4 на бумагу с $1,19.

Выручка повысилась на 5% - до $8,288 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,3 на бумагу при выручке в $8,08 млрд.

Общий объем платежей на платформах компании увеличился на 6% и достиг $443,5 млрд. Показатель без учета колебаний валютных курсов также повысился на 5%.

Число обработанных транзакций сократилось на 8% - до 6,2 млрд. Число активных аккаунтов в системе PayPal за год увеличилось на 2% (до 438 млн), по сравнению с предыдущим кварталом оно увеличилось на 0,4%.

PayPal планирует по итогам 2025 года получить чистую прибыль в районе $4,9-5,05 на акцию против прежней оценки $4,8-4,95. Прогноз для скорректированной прибыли улучшен до $5,15-5,3 на бумагу с $4,95-5,1. В третьем квартале компания ожидает прибыль без учета разовых факторов в диапазоне $1,18-1,22 на бумагу.

Средний прогноз экспертов предполагает $1,2 для квартальной скорректированной прибыли и $5,1 для годовой, по данным LSEG.

За последние три месяца капитализация PayPal выросла почти на 18% (до $76 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 22%.

PayPal США
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