Рубль на "Мосбирже" слегка подорожал к юаню вопреки падению котировок нефти

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник на "Московской бирже" рубль слегка подорожал к юаню, несмотря на падение котировок нефти. Позитивное влияние на участников торгов продолжает оказывать решение президента Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы и надежды на мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

На торгах юань подешевел на 3 копейки, до 11,17 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 30 апреля на 98,51 копейки, до 81,5616 рубля, и уменьшил курс евро всего на 0,71 копейки, до 93,173 рубля.

Вероятно умеренное ослабление рубля по отношению к юаню до конца короткой торговой недели и приближение курса валютной пары к верхней границе диапазона 11-11,5 рублей за юань, сообщается в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Геополитический новостной фон продолжает выступать в поддержку рубля, подпитывая позитивные ожидания снижения геополитической напряженности. Кроме того, отмечает аналитик, сохраняется слабая активность импортеров на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

"Впрочем, несмотря на указанные факторы, до конца текущей короткой недели мы ждем умеренного ослабления курса рубля и его приближения к верхней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей за юань. Основным аргументом для таких ожиданий является возможная фиксация рядом инвесторов прибыли по длинным позициям в рубле в преддверии продолжительных выходных, - пишет эксперт ПСБ. - При этом важную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор, который может существенно влиять на котировки - как усиливая ожидаемый тренд в случае негативных новостей, так и полностью его нивелируя при усилении позитивных ожиданий".

Более низкая цена отсечения нефти в бюджетном правиле может оказать "умеренно негативное" влияние на курс рубля, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Сейчас мы живем как бы при $60 (такая цена отсечения сейчас в бюджетном правиле - ИФ). Снижение цены отсечения будет означать, что мы будем жить при более низкой цене нефти. Для национальной валюты это, скорее, может быть таким умеренно негативным", - сообщил Тремасов на конференции "Экономика в условиях высокой ключевой ставки", организованной газетой "Ведомости".

Он добавил, что в целом снижение цены отсечения будет означать более сдержанную бюджетную политику, что является стабилизирующим фактором для макроэкономической ситуации и несет дезинфляционный эффект.

"Снижение цены отсечения - это еще один шаг в сторону нормализации бюджетной политики. Тот шаг, который продиктован теми событиями, которые, как вы видите, разворачиваются в мировой экономике", - подчеркнул Тремасов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что цена отсечения $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков.

Цены на нефть резко снижаются вечером во вторник на опасениях сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2,35%, до $64,31 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этом времени дешевели на бирже NYMEX на 2,23%, до $60,67 за баррель.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил CNBC, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли: "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают нам в пять раз больше, чем мы продаем им"

В МИД КНР заявили, что "войну пошлин" начал не Пекин, а Вашингтон, и теперь американские власти должны с уважением вести переговоры с китайской стороной.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Банк России 29 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 530,1 млрд рублей) в среднем по ставке 21,31% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 22 апреля, ЦБ разместил 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и спросе 2,290 трлн рублей) в среднем по ставке 21,27% годовых.

ЦБ с 15 апреля перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов в связи с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита в банковском секторе и переходом к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 апреля упала на 15 базисных пунктов - до 20,62% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник понизилась на 2 базисных пункта, до 21,32% годовых, в то время как версии на срок 3 и 6 месяцев не изменились относительно предыдущего торгового дня - 21,64% и 22,06% годовых соответственно.