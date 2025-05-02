Рынок акций РФ упал к 2860п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу продолжает снижение из-за сомнений инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также негатива добавляет возобновившая снижение нефть после локальной коррекции (июльский фьючерс на Brent упал ниже $62 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 2860 пунктов, уровня 2-недельной давности, при этом локомотивом снижения выступают акции "Газпрома" (-3,4%).

К 13:00 по Москве индекс МосБиржи составил 2862,51 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1106,54 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составляет 81,4933 руб. (-6,83 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-3,6%), "НОВАТЭКа" (-3,5%), МКБ (-3,5%), "Норникеля" (-3%), "Совкомфлота" (-2,8%), "Группы компаний ПИК" (-2,8%), "Т-Технологий" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -1,8% "префы"), "МТС" (-2,4%), "Роснефти" (-2,2%), "ФосАгро" (-2,2%), "Северстали" (-2,1%), "ММК" (-2,1%), "Московской биржи" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "НЛМК" (-1,5%), ОК "Русал" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), "Интер РАО" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,7%), ВТБ (-0,5%), "ВК" (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп решит, сколько времени США будут заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, поэтому прорыв на переговорах "нужен очень скоро", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Решение о том, сколько времени мы еще уделим этому вопросу, примет президент Трамп", - сказал он в эфире Fox News.

Позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро", отметил Рубио.

При этом он добавил, что необходимо принять тот факт, что "Украина не сможет отодвинуть Россию на те позиции, которые она занимала в 2014 году".

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной.

"Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого", - сказала Брюс.

Представитель Госдепа добавила, что США всё еще будут "делать всё, что могут", чтобы помочь установить мир, но исход конфликта, по их мнению, теперь требует "разработки конкретных идей" от Украины и России. "Есть и другие части мира, целый глобус. Они также нашего требуют внимания", - сказала она.

Кроме того, Брюс подчеркнула, что США не будут снимать санкции против России, которые существуют в настоящий момент.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", новости о переговорах по Украине и ситуации вокруг иранской нефти продолжают провоцировать повышенную нервозность на рынках. В ближайшее время волатильность на российском рынке акций, вероятно, сохранится высокой на фоне потока корпоративных новостей и отчетности, а также переменчивой геополитики.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на внешних рынках акций в конце недели преобладает оптимизм, который поддерживают сообщения о возможной готовности Китая к переговорам с США по тарифам, а также неплохие корпоративные отчеты. Тем не менее прогнозы компаний на текущий квартал становятся скромнее на фоне глобальной торговой неопределенности.

Российский рынок акций продолжает снижаться на опасениях ужесточения позиции США по отношению к России после подписания ресурсного соглашения с Украиной. Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон больше не будет выступать посредником в диалоге между Россией и Украиной. В Белом доме рассчитывают, что стороны перейдут к прямым переговорам.

Наиболее заметные распродажи наблюдаются в бумагах, чувствительных к внешнеполитической повестке ("СПБ Биржи", "Совкомфлота", "Газпрома"), также под давлением находятся акции российских нефтяных компаний на фоне снижения мировых цен на нефть, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает коррекцию после апрельского роста и может попытаться найти поддержку у 200-дневной скользящей средней в районе 2840 пунктов, считает Смирнов.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-1,5% во главе с Nasdaq, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям ряда крупных компаний.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 48,7 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали более значительного падения показателя - до 48 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,2-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда.

Рынки растут на оптимизме относительно возможной деэскалации напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также на сигналах о прогрессе в переговорах о тарифах с другими партнерами Соединенных Штатов в Азии.

Банк Японии в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, как и ожидали аналитики. Между тем Центробанк понизил прогноз роста экономики Японии в 2025 финансовом году до 0,5% из-за рисков, связанных с неопределенностью перспектив международной торговли. Январский прогноз предполагал увеличение ВВП на 1%.

Безработица в Японии в марте повысилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущем месяце. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сохранения показателя на февральской отметке.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что инфляция в апреле замедлится до 2,1%.

Безработица в еврозоне в марте составила 6,2%, сообщило статистическое управление Европейского союза. Показатель остался на уровне пересмотренного значения предыдущего месяца. Ранее сообщалось, что в феврале безработица составила 6,1%. Аналитики в среднем ожидали сохранения безработицы на изначально объявленном февральском уровне, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены днем в пятницу вернулись к снижению после локального роста на надеждах на деэскалацию напряженности в торговых отношениях США-Китай.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:00 по Москве в пятницу снизилась до $61,83 за баррель (-0,5% и +1,8% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - до $58,91 за баррель (-0,6% и +1,8% в четверг).

Китай оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно тарифов. В Пекине "заметили, что американская сторона в последнее время продолжает высказываться по поводу корректировки тарифных мер", отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства коммерции КНР.

Эти сигналы укрепили надежды на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая. Опасения по поводу того, что торговые войны спровоцируют глобальную рецессию и вызовут падение спроса на энергоносители на фоне подготовки ОПЕК+ к наращиванию нефтедобычи, оказывали сильное понижательное давление на нефтяные цены в последние недели.

Поддержку котировкам нефти также оказывают заявления президента США Трампа о готовности ввести вторичные санкции против покупателей иранской нефти. "Любые покупки нефти или нефтепродуктов у Ирана должны прекратиться немедленно. Любая страна или физлицо, покупая любые объемы нефти или нефтепродуктов у Ирана, сразу же столкнется со вторичными санкциями", - написал он в соцсети Truth Social после переноса очередного раунда консультаций по ядерной программе Ирана между Вашингтоном и Тегераном, изначально запланированного на 3 мая.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем снизились акции ПАО "Сегежа Групп" (-4,9%), "ВСМПО-Ависма" (-4,8%), ПАО "Русолово" (-4,5%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-4,3%), ПАО "Яковлев" (-4,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-4,1%), "СПБ биржи" (-3,8%), ПАО "РКК "Энергия" (-3,8%).

Выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (+2,5% и +3,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 по Москве составил 28,43 млрд рублей (из них 6,59 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,06 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,75 млрд рублей на акции ВТБ).