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Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева

США призывают стороны к прямым переговорам

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, пришло время для прямых переговоров Москвы и Киева, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.

"Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого", - сказала Брюс.

Представитель госдепа добавила, что США все еще будут "делать все, что могут", чтобы помочь установить мир, но исход конфликта, по их мнению, теперь требует "разработки конкретных идей" от Украины и России.

"Есть и другие части мира, целый глобус. Они также нашего требуют внимания", - добавила она.

Кроме того, Брюс подчеркнула, что США не будут снимать санкции против России, которые существуют в настоящий момент.

госдеп США Тэмми Брюс Украина Россия
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