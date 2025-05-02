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Рубио заявил о необходимости скорого прорыва на переговорах по Украине

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп решит, сколько времени Соединенные Штаты будут заниматься урегулированием конфликта на Украине, поэтому прорыв на переговорах "нужен очень скоро", заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Решение о том сколько времени мы еще уделим этому вопросу, примет президент Трамп", - сказал он в эфире Fox News.

Позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро", отметил Рубио.

При этом, добавил глава госдепартамента США, необходимо принять тот факт, что "Украина не сможет отодвинуть Россию на те позиции, которые она занимала в 2014 году".

Ранее представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что США по-прежнему готовы прилагать усилия к урегулированию конфликта, "но мы не собираемся по мановению волшебной палочки летать по всему миру, чтобы выступать посредниками на встречах, которые сейчас проходят между двумя сторонами".

"Сейчас самое время, когда они должны представить и развить конкретные идеи о том, как положить конец этому конфликту. Это будет зависеть от них самих", - подчеркнула она.

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