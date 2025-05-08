Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг на надеждах, связанных с предстоящими переговорами США и Китая.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне намекнул, что скоро объявит о заключении сделки с одним из крупных торговых партнеров.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. При этом руководство ФРС отметило возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,34%, гонконгский Hang Seng - 1,02%.

Народный банк Китая сообщил накануне, что снизит норму обязательных резервов и процентную ставку по семидневным операциям обратного репо, чтобы стимулировать рост китайской экономики.

Наибольший подъем в Гонконге демонстрируют котировки акций автопроизводителя Li Auto, прибавляющие 6,8%. Бумаги Geely Automobile Holdings дорожают на 4,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 2,9%.

Рыночная стоимость интернет-компаний Meituan и Tencent повышается на 2,8% и 2,1% соответственно, оператора казино Sands China - на 2,6%, интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding и JD.com Inc. - на 1,3% и 1,2% соответственно.

Капитализация разработчика игр Netease Inc. сокращается на 3,1%, интернет-компании Baidu Inc. - на 2,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличивается на 0,38%.

В технологическом секторе бумаги Disco Corp. дорожают на 5,5%, Lasertec Corp. - на 4,5%, Advantest - на 3,9%, Screen Holdings - на 2%, Socionext Inc. - на 1,6%. Рыночная стоимость Nintendo Co. уменьшается на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,49%.

Цена акций чипмейкера SK Hynix поднимается на 1,6%, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics - на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

Капитализация производителей урана Deep Yellow и Paladin Energy увеличивается на 3,7% и 2,9% соответственно, тогда как бумаги Boss Energy дешевеют на 0,9%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимаются в цене на 0,3% и 1% соответственно.