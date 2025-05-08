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Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского завершили торги в четверг в плюсе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в четверг.

Поддержку настроениям на рынках оказывали надежды, связанные с предстоящими переговорами США и Китая, и ожидания снижения напряженности в международной торговле.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне намекнул, что скоро объявит о заключении сделки с одним из крупных торговых партнеров.

Народный банк Китая с 8 мая уменьшил процентную ставку по семидневным операциям обратного репо до 1,4% с 1,5%, а с 15 мая снизит норму обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать рост китайской экономики в условиях нарастающего внешнего давления.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов прибавил 0,28%, гонконгский Hang Seng - 0,37%.

Наибольший подъем в Гонконге показали котировки акций автопроизводителя Li Auto, прибавившие 5%. Бумаги Geely Automobile Holdings подорожали на 4,4%, Wuxi Biologics - на 3,9%.

Рыночная стоимость интернет-компаний Meituan и Tencent повысилась на 1,7%, оператора казино Sands China - на 1,6%, интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding и JD.com Inc. - на 0,2% и 0,5% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 1,4%.

Капитализация разработчика игр Netease Inc. сократилась на 3,9%, интернет-компании Baidu Inc. - на 2,8%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,41%.

В технологическом секторе бумаги Disco Corp. подорожали на 5,7%, Lasertec Corp. - на 4%, Advantest - на 3,7%, Screen Holdings - на 1,4%, Socionext Inc. - на 1,3%.

Рыночная стоимость Nintendo Co. уменьшилась на 2,7%. Производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. сократил чистую прибыль в 2025 финансовом году в 1,75 раза.

Toyota Motor Corp. в завершившемся в марте фингоду сократила чистую прибыль на 3,6%, при этом ожидает ее падения более чем в 1,5 раза в 2026 финансовом году. Бумаги компании подешевели на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,22%.

Цены акций чипмейкера SK Hynix и автомобильной Hyundai Motor снизились на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,16%.

Капитализация производителей урана Deep Yellow и Paladin Energy увеличилась на 4,7% и 2,5% соответственно.

АТР Азиатско-Тихоокеанского регион Shanghai Composite Nikkei 225 Kospi S&P/ASX 200
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