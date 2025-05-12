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Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко ускорили рост после сообщений о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин.

К 13:57 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,12 (3,32%) до $66,03 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,2 (3,61%), до $63,22 за баррель.

Как стало известно 12 мая, на переговорах в Швейцарии, США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон опустит тарифы на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Изменения вступят в силу 14 мая, сообщил Белый дом. После принятия этих мер США и Китай создадут механизм для продолжения переговоров по экономическим и торговым вопросам.

Участники рынка восприняли эти заявления как сигнал о снижении напряженности в отношениях между двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти, отмечает Trading Economics. Опасения относительно того, что тарифные войны приведут к замедлению экономического роста и ослаблению спроса оказывали давление на котировки нефти последние месяцы.

Brent WTI Белый дом Китай США
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