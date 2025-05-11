Глава Минфина США заявил о прогрессе по итогам торговых переговоров с КНР

Министр финансов США Скотт Бессент Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент увидел прогресс на состоявшихся на выходных торговых китайско-американских переговорах в Женеве, сообщает в воскресенье Белый дом.

"Я рад сообщить, что США и Китай добились существенного прогресса в очень важных торговых переговорах", - приводит слова Бессента пресс-служба Белого дома.

Глава Минфина США отметил, что "переговоры были продуктивны", и пообещал сообщить детали в понедельник.

Со своей стороны, китайский вице-премьер Хэ Лифэн сообщил, что США и КНР "пришли к важному консенсусу", передают официальные китайские СМИ. Он счел переговоры "откровенными, содержательными и продуктивными".

По словам вице-премьера КНР, Пекин и Вашингтон "сделали важный шаг на пути к решению разногласий через равноправный диалог".

На выходных в Швейцарии состоялись две встречи американской и китайской сторон в рамках торговых переговоров.

Ранее итоги первого раунда переговоров положительно оценил президент США Дональд Трамп. По его словам, был "достигнут большой прогресс", стороны "в дружественной, но конструктивной манере" договорились о перезагрузке отношений.

Это были первые официальные переговоры сторон с глазу на глаз после того, как Трамп ввел пошлины размером 145% в отношении Китая, а Пекин ответил пошлинами в 125% на большинство американских товаров и контролем над экспортом редкоземельных элементов.