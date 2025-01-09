Акционеры "Займера" утвердили дивиденды за III кв. в размере 10,51 руб. на акцию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Акционеры микрофинансовой компании (МФК) "Займер" на внеочередном собрании 28 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2024 года в размере 10,51 руб. на бумагу, говорится в сообщении МФК.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 1,051 млрд руб., что составляет всю чистую прибыль "Займера" по МСФО за третий квартал.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 14 января 2025 года.

Действующая дивидендная политика "Займера" предполагает направление на дивиденды от 50% чистой прибыли. Выплаты планируются ежеквартально на основе финансовых результатов первого квартала, полугодия, девяти месяцев и за отчетный год, но не реже одного раза в год.

Ранее "Займер" выплатил дивиденды за I квартал 2024 года в размере 4,58 рубля на акцию, общая сумма выплат - 458 млн руб. Дивиденды за II квартал 2024 года составили 12,02 руб. на бумагу, всего на выплаты было направлено 1,2 млрд руб. Оба раза компания направляла на дивиденды всю чистую прибыль за квартал по МСФО. С учетом выплат за I и II кварталы суммарный объем дивидендов за первые 9 месяцев 2024 года составит 2,711 млрд рублей, или 27,11 руб. на одну акцию.

"Займер" в апреле провел IPO на Московской бирже. Цена размещения составила 235 рублей за акцию, рыночная капитализация компании на момент начала торгов - 23,5 млрд рублей. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила примерно 15%. Основным акционером "Займера" является его основатель Сергей Седов, ему принадлежит 85,32% акций МФК.

МФК "Займер" специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов, является крупнейшей микрофинансовой организацией по объему выдач по итогам 2019-2023 годов, согласно рэнкингу "Эксперт РА". По данным компании, ее клиентская база включает 19 млн человек.