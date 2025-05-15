Казахстан в апреле превысил квоту ОПЕК+ на 297 тысяч б/с

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Казахстане в апреле 2025 года составила 1,77 млн б/с, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

На апрель квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,473 млн б/с.

Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Казахстан в апреле превысил квоту ОПЕК+ на 297 тысяч б/с.

В марте нефтедобыча в Казахстане составила 1,8 млн б/с при квоте 1,468 млн б/с.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана заявляли, что Казахстан превысил квоту по нефтедобыче в рамках сделки ОПЕК+ в марте, но планирует исполнить свои обязательства в апреле, для чего ведет переговоры с нефтедобывающими компаниями.

"Казахстан не смог достичь в марте поставленной цели и превысил обязательства по Соглашению ОПЕК+. (...) В апреле мы планируем выполнить обязательства и компенсировать часть перепроизведенных объемов", - сообщали в министерстве "Интерфаксу".

В ведомстве заверяли, что Казахстан остается приверженным соглашению и своим обязательствам и "продолжает проводить переговоры нефтедобывающими компаниями", определяется круг недропользователей, по которым возможно сокращение добычи .

В 2024 году Казахстан продлил в рамках сделки ОПЕК+ ограничения по добыче нефти на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года. В Минэнерго заявляли, что Казахстан планирует придерживаться объемов добычи нефти в рамках своей квоты, выделенной ОПЕК+ на 2025 год.