ОПЕК+ в марте превысила план добычи на 100 тысяч б/с

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в марте снизили добычу нефти на 24 тысячи баррелей в сутки к февралю, но это было на 102 тысячи б/с выше оговоренных в рамках соглашения уровней с учетом необходимых компенсаций ранее недосокращенных уровней.

Как показывают данные ОПЕК за март, добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, в марте снизилась на 65 тысяч б/с и составила 21,27 млн б/с, но была на 166 тысяч б/с выше плана. При этом Ирак почти на 100 тысяч б/с превысил свои обязательства (страна снизила добычу нефти к февралю на 34 тысячи б/с, но должна была компенсировать 116 тысяч б/с ранее недосокращенного производства) - до 3,98 млн б/с. Также впервые превысила свою квоту Нигерия (на 15 тысяч б/с), которая уже больше года добывает ниже разрешенного ей уровня. ОАЭ снизили добычу на 20 тысяч. б/с, но превысили свои обязательства на 20 тысяч б/с.

Среди стран ОПЕК+, которые не являются членами ОПЕК, сильнее всего нарушил обязательства Казахстан: страна увеличила добычу на 37 тысяч б/с - до 1,85 млн б/с и была на 422 тыс. б/с выше оговоренного уровня. Ранее Минэнерго республики признавало, что превысило в марте свои обязательства, но обещало провести переговоры с нефтедобывающими компаниями страны и в апреле выполнить свои обязательства.

Россия в марте снизила добычу на 10 тысяч б/с - до 8,96 млн б/с, но была на 10 тысяч б/с выше своих обязательств.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с