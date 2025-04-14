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ОПЕК+ в марте превысила план добычи на 100 тысяч б/с

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в марте снизили добычу нефти на 24 тысячи баррелей в сутки к февралю, но это было на 102 тысячи б/с выше оговоренных в рамках соглашения уровней с учетом необходимых компенсаций ранее недосокращенных уровней.

Как показывают данные ОПЕК за март, добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, в марте снизилась на 65 тысяч б/с и составила 21,27 млн б/с, но была на 166 тысяч б/с выше плана. При этом Ирак почти на 100 тысяч б/с превысил свои обязательства (страна снизила добычу нефти к февралю на 34 тысячи б/с, но должна была компенсировать 116 тысяч б/с ранее недосокращенного производства) - до 3,98 млн б/с. Также впервые превысила свою квоту Нигерия (на 15 тысяч б/с), которая уже больше года добывает ниже разрешенного ей уровня. ОАЭ снизили добычу на 20 тысяч. б/с, но превысили свои обязательства на 20 тысяч б/с.

Среди стран ОПЕК+, которые не являются членами ОПЕК, сильнее всего нарушил обязательства Казахстан: страна увеличила добычу на 37 тысяч б/с - до 1,85 млн б/с и была на 422 тыс. б/с выше оговоренного уровня. Ранее Минэнерго республики признавало, что превысило в марте свои обязательства, но обещало провести переговоры с нефтедобывающими компаниями страны и в апреле выполнить свои обязательства.

Россия в марте снизила добычу на 10 тысяч б/с - до 8,96 млн б/с, но была на 10 тысяч б/с выше своих обязательств.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

Добыча, фев.2025Добыча, март 2025Изм-е фев/мартНеобх добычи март 2025Отклонение от необх добычи
Алжир913912-29084
Конго2582591277-18
Экв.Гвинея6061270-9
Габон223222-117745
Ирак40143981-34388497
Кувейт241424239241310
Нигерия15401515-25150015
Саудовская Аравия89608964489631
ОАЭ29532933-21291221
ОПЕК2133521270-6521104166
Азербайджан475473-2551-78
Бахрейн1841873196-9
Бруней85862833
Казахстан18161852371430422
Малайзия3553616401-40
Мексика14631459-41753-294
Оман75575727543
Россия89738963-10895310
Судан2327364-37
Южный Судан74805124-44
не-ОПЕК14203142454114309-64
ОПЕК+3553835515-2435413102
Компенсации
Ирак 116
Кувейт
Саудовская Аравия 15
ОАЭ
Казахстан 38
Оман 5
Россия 25
Компенсации 199
Иран3323333512
Ливия12841262-22
Венесуэла912911-1
ОПЕК+ (весь)4105741023-35
ОПЕК (12 стран)2685426776-78

Ирак Казахстан ОПЕК
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