ОПЕК+ в марте превысила план добычи на 100 тысяч б/с
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в марте снизили добычу нефти на 24 тысячи баррелей в сутки к февралю, но это было на 102 тысячи б/с выше оговоренных в рамках соглашения уровней с учетом необходимых компенсаций ранее недосокращенных уровней.
Как показывают данные ОПЕК за март, добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, в марте снизилась на 65 тысяч б/с и составила 21,27 млн б/с, но была на 166 тысяч б/с выше плана. При этом Ирак почти на 100 тысяч б/с превысил свои обязательства (страна снизила добычу нефти к февралю на 34 тысячи б/с, но должна была компенсировать 116 тысяч б/с ранее недосокращенного производства) - до 3,98 млн б/с. Также впервые превысила свою квоту Нигерия (на 15 тысяч б/с), которая уже больше года добывает ниже разрешенного ей уровня. ОАЭ снизили добычу на 20 тысяч. б/с, но превысили свои обязательства на 20 тысяч б/с.
Среди стран ОПЕК+, которые не являются членами ОПЕК, сильнее всего нарушил обязательства Казахстан: страна увеличила добычу на 37 тысяч б/с - до 1,85 млн б/с и была на 422 тыс. б/с выше оговоренного уровня. Ранее Минэнерго республики признавало, что превысило в марте свои обязательства, но обещало провести переговоры с нефтедобывающими компаниями страны и в апреле выполнить свои обязательства.
Россия в марте снизила добычу на 10 тысяч б/с - до 8,96 млн б/с, но была на 10 тысяч б/с выше своих обязательств.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|Добыча, фев.2025
|Добыча, март 2025
|Изм-е фев/март
|Необх добычи март 2025
|Отклонение от необх добычи
|Алжир
|913
|912
|-2
|908
|4
|Конго
|258
|259
|1
|277
|-18
|Экв.Гвинея
|60
|61
|2
|70
|-9
|Габон
|223
|222
|-1
|177
|45
|Ирак
|4014
|3981
|-34
|3884
|97
|Кувейт
|2414
|2423
|9
|2413
|10
|Нигерия
|1540
|1515
|-25
|1500
|15
|Саудовская Аравия
|8960
|8964
|4
|8963
|1
|ОАЭ
|2953
|2933
|-21
|2912
|21
|ОПЕК
|21335
|21270
|-65
|21104
|166
|Азербайджан
|475
|473
|-2
|551
|-78
|Бахрейн
|184
|187
|3
|196
|-9
|Бруней
|85
|86
|2
|83
|3
|Казахстан
|1816
|1852
|37
|1430
|422
|Малайзия
|355
|361
|6
|401
|-40
|Мексика
|1463
|1459
|-4
|1753
|-294
|Оман
|755
|757
|2
|754
|3
|Россия
|8973
|8963
|-10
|8953
|10
|Судан
|23
|27
|3
|64
|-37
|Южный Судан
|74
|80
|5
|124
|-44
|не-ОПЕК
|14203
|14245
|41
|14309
|-64
|ОПЕК+
|35538
|35515
|-24
|35413
|102
|Компенсации
|Ирак
|116
|Кувейт
|Саудовская Аравия
|15
|ОАЭ
|Казахстан
|38
|Оман
|5
|Россия
|25
|Компенсации
|199
|Иран
|3323
|3335
|12
|Ливия
|1284
|1262
|-22
|Венесуэла
|912
|911
|-1
|ОПЕК+ (весь)
|41057
|41023
|-35
|ОПЕК (12 стран)
|26854
|26776
|-78