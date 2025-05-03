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Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с
Фото: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение с июня увеличить добычу на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным приростам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В марте было решено, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть, с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с.

Однако в апреле было решено об ускорении наращивания в объеме 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам.

Партнеры также договорились встречаться каждый месяц для возможной корректировки плана в зависимости от рыночной ситуации. Также на принятие решения влияет уровень исполнения соглашения и компенсирование рядом стран ранее недосокращенных объемов.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти".

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить свою компенсацию.

Партнеры напоминают, что увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать рыночную стабильность.

Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ назначена на 1 июня - будет приниматься решение относительно квот на добычу в июле.

Между тем, очередная полугодовая министерская встреча всех стран ОПЕК+, а также министерский мониторинговый комитет (JMMC) назначены на 28 мая.

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