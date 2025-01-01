Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января возрастут на 9,9%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тарифы на услуги "Транснефти" по прокачке нефти с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 9,9%. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зарегистрировало министерство юстиции РФ 28 декабря.

В частности, тариф на транспортировку нефти по маршруту Тайшет - Мегет/"Ангарская НХК" повышается с 439,13 руб. за тонну (без НДС) до 482,6 руб.; Ярославль 3 - Приморск (Балтийская трубопроводная система) - с 886,61 руб. за тонну до 974,38 руб.; сетевой тариф по маршрутам от пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО "Транснефть-Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза Усть-Луга) - с 2547,06 руб. за тонну (без НДС) до 2799,22 руб.; Клин - Усть-Луга - с 1028,98 руб. за тонну до 1130,85 руб.

Сетевой тариф по системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) для поставки нефти на экспорт в Китай и через порт Козьмино возрастает с 3372,98 руб. за тонну (без НДС) до 3706,91 руб.

Тариф для прокачки по Заполярье - Пурпе увеличивается с 547,09 руб. за тонну (без НДС) до 601,25 руб., по Куюмба - Тайшет - с 869,72 руб. до 955,82 руб.

Стоимость транзита по маршруту Махачкала - ПК "Шесхарис" вырастает с 485,63 руб. за тонну (без НДС) до 534,81 руб., по маршруту "граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - с 952,18 руб. за тонну (без НДС) до 1046,45 руб.

На маршруте Торгили - Юргамыш - Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) и Торгили - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) тариф изменяется с 723,34 руб. за тонну (без НДС) до 794,95 руб.

Ставки тарифов по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти при поставках на НПЗ РФ и государств - членов Евразийского экономического союза и за пределы таможенной территории устанавливаются в размере 48,2513 руб. за 100 ткм (без учета НДС).

Согласно постановлению правительства, на период 2021-2030 годов рост тарифов "Транснефти" должен устанавливаться из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования. Так, тарифы на услуги монополии с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,2%, в 2023 году - на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%. Как сообщалось, 13 декабря Минюст зарегистрировал приказ ФАС об индексации тарифов "Транснефти" с 1 января 2025 года на 5,8%, в рамках подхода "инфляция минус 0,1%". Между тем, "Транснефть" , для которой с 1 января 2025 года налог на прибыль повышается с 20% не до 25%, как у большинства хозяйствующих субъектов, а до 40%, просила правительство доиндексировать тарифы на свои услуги по прокачке нефти, повысив их с января не на 5,8%, а на 8,7%.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС, принцип индексации тарифов "Транснефти" "инфляция минус" в 2026-2029 годах сохранится. "Принято решение о разовой дополнительной индексации тарифов по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов", - пояснили в ведомстве.