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Дума обсуждает идею финкомпенсаций банкам за вложения в собственные QR-решения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что при доработке законопроекта о едином QR-коде ко второму чтению будет рассмотрен вопрос компенсаций банкам, вложившим средства в собственные решения до введения централизованной системы.

"При рассмотрении законопроекта у нас возникли некоторые вопросы в связи с тем, что ряд организаций уже используют и предлагают нашим гражданам QR-коды для оплаты товаров и услуг, и естественно, возникает вопрос при внедрении единого QR-кода, что делать с существующими инструментами, как покрыть те затраты, которые были осуществлены на внедрении этого QR-кода", - сказал Аксаков в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы в четверг.

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Депутат Андрей Альшевских попросил уточнить вопрос о возможности финансовой компенсации банкам за вложения в собственные QR-решения. "Вы в своем докладе сказали, что прорабатывается или надо проработать вопрос по поводу компенсировать банкам за то, что они уже делали QR-коды и так далее. А можете сказать, цена вопроса и за счет чего будем компенсировать, откуда?" - спросил депутат.

Аксаков отметил, что, по оценке Банка России, затраты на внедрение QR-кодов были не очень большие, а основные расходы касались рекламы и продвижения. "Что касается возмещения затрат, которые действующие банки, применяющие соответствующие QR-коды, осуществляют. Когда мы рассматривали вопрос с участием Банка России и участников рынка, то в принципе, по мнению и Банка России, затраты на сам QR-код были не очень большие, а основные расходы были связаны с рекламой и продвижением тех продуктов, которые банки предлагают", - сказал Аксаков.

"Но при этом я не зря озвучил эту тему, для того, чтобы ко второму чтению мы еще раз вернулись к ней, подискутировали, в том числе с участниками действующего рынка, ну и определились, как с этим быть", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что банки смогут адаптировать свою работу под единый QR-код без серьезных затрат, поскольку, по оценке регулятора, расходы на это минимальны, а сама услуга со стороны НСПК будет бесплатной.

Законопроект (N811008-8) был внесен в парламент в декабре 2024 г. группой депутатов.

Законодатели предлагают ввести с 1 января 2026 г. обязательное использование банками единого универсального платежного кода, оператором которого будет выступать НСПК. Еще на стадии обсуждения концепции законопроекта норма о централизации способов оплаты через универсальный QR-код под эгидой НСПК вызвала ряд замечаний.

Комитет Госдумы по финансовому рынку отмечал, что сейчас действуют различные решения по использованию платежных кодов, разработанные банками, и введение монопольного решения может ограничить развитие частных инициатив. В январе Сбербанк , Альфа-банк и Т-Банк , объединяющие свыше 80% рынка эквайринга, выступили против монополизации системы универсального QR-кода и предложили регулировать рынок через стандарты совместимости. Банки настаивали на технической доработке системы, чтобы клиенты могли оплачивать по любому QR вне зависимости от оператора. В этом же месяце комитет Госдумы по защите конкуренции в своем заключении сообщил, что текущая версия законопроекта может привести к монополии, закроет рынок для добросовестных участников.

Законопроект принят в первом чтении в четверг. Поправки ко второму чтению принимаются до 20 июня.

Госдума НСПК
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