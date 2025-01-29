"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на 3 млн куб. м газа для ГТС Приднестровья

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" (Приднестровье) подписали контракт займа 3 млн кубометров природного газа для поддержки функциональности газовой системы левого берега Днестра, сообщил и.о. председателя правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО "Тираспольтрансгаз". Согласно условиям договора, данный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года", - написал Чебан в своем телеграм-канале.

Молдавские власти в понедельник предложили Приднестровью в долг 3 млн кубометров газа для технической поддержки давления в газотранспортной системе. В минувшую пятницу лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что остатков газа в газотранспортной системе "хватит на пару дней", но если она "завоздушится", то на восстановление подачи газа в дома понадобится несколько месяцев.

Также Кишинев предложил Приднестровью поставки газа до 10 февраля за счет гранта ЕС на 30 млн евро в обмен на бесплатную электроэнергию от Молдавской ГРЭС (Кучурган, Приднестровье) в этом период. Газ для Приднестровья будет закупать госкомпания Energocom на европейском рынке и через "Молдовагаз" поставлять на левый берег Днестра.

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Водэ отмечал, что после 10 февраля ответственность за газоснабжение Приднестровья "ляжет на Тирасполь". "И нам, и им ясно, что бесплатного газа больше не существует", - добавил он.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в понедельник сообщил, что венгерская MOL планирует заключить контракт для поставок газа в Приднестровье. "Речь идет об обсуждении условий для поставок газа в Приднестровье со стороны венгерской компании, через "Молдовагаз", - сказал он.

Евросоюз предложил Молдавии экстренную финансовую помощь в размере 30 млн евро на закупку газа для Приднестровья, которое с начала января не получает российский газ. Газ, закупленный в рамках пакета помощи, может быть использован для производства электроэнергии и тепла для Приднестровского региона и электроэнергии для правого берега.

ЕС также поддержал выделение пропускной способности по всему маршруту поставок газа из Болгарии и Румынии до точек входа в молдавскую газотранспортную систему.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.

Власти Молдавии не признают наличие долга перед "Газпромом" на $709 млн, однако руководство "Молдовагаза" подтверждает наличие этого долга.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и его дочерним предприятием "Молдовагаз" действует до октября 2026 года. Имеется техническая возможность по поставке газа для Приднестровья через Молдавию по Трансбалканскому газовому коридору.

С 10 декабря прошлого года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Глава Приднестровья 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Минэнерго России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".