Основным поставщиком газа потребителям Молдавии вместо "Молдовагаза" может стать Energocom

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom может стать основным поставщиком газа потребителям Молдавии, следует из решения Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE).

В соответствии с этим решением в рамках ранее объявленной процедуры отбора поставщиков природного газа заявка компании Transautogaz ("дочка" "Молдовагаза") признана не соответствующей критериям. В связи с этим ANRE решило вернуть заявку и не допускать Transautogaz к этапу оценки.

"Учитывая недостаточное количество заявок для обеспечения минимальной конкуренции, отбор поставщиков природного газа был прекращен", - отмечается в постановлении регулятора рынка.

В случаях подачи менее двух заявок на участие в процедуре отбора или несоответствия заявок, ANRE прекращает процедуру отбора. В этом случае регулятор назначает поставщика, возлагая на него обязательство по оказанию публичной услуги на срок не более трех лет. Поставщик должен отвечать условиям закона "О природном газе". Среди условий значатся: активное действие на рынке природного газа Молдавии; высокий совокупный оборот поставок газа на рынке Молдавии за последний календарный год, предшествующий году процедуры назначения; компания отделена от любой другой деятельности, не связанной с трейдингом и поставками природного газа; доказывает подтверждающими документами доступность источников для поставки необходимого объема газа.

Этим положениям соответствует госкомпания Energocom. На нее ANRE может возложить ответственность за поставку природного газа более чем 830 тыс. потребителей Молдавии, вместо "Молдовагаза", который рискует остаться без лицензии. "Молдовагаз" лишится лицензии, если до 31 июля 2025 года не выполнит условие о выделении газотранспортных сетей (ГТС) в дочерний "Молдоватрансгаз".

ANRE недавно решило ускорить процедуру выделения ГТС в "Молдоватрансгаз". Новый срок - до 31 июля 2025 года - значительно ближе изначально запланированного срока (30 сентября 2026 года). При этом регулятор объявил об организации процедуры выбора поставщика/поставщиков, способных обеспечить поставку природного газа на ближайшие три года, если "Молдовагаз" не выполнит это требование в установленные сроки.

На рынке газа Молдавии действуют 33 компании, которые владеют лицензией на поставку природного газа. Из них только две - Energocom и Transautogaz заинтересовались участием в процедуре отбора.

Energocoм подлежит проверке в качестве кандидата на выполнение обязательств по поставке газа, у этой компании также зарегистрирован самый высокий оборот за 2024 год. Он в 18-28 раз превышает оборот ближайших конкурентов, проанализированных ANRE. Согласно информации, представленной поставщиком, у него имеются рамочные договоры купли-продажи природного газа (EFET), заключенные с Trafigura Trading (Europe) Sarl, Trafigura Nat Gas Limited, SNGN Romgaz SA, PGNiG Supply & Trading GmbH, OMV Petrom SA, Engie SA и другими компаниями.

Начиная с 2019 года Energocom обеспечивал безопасность поставок природного газа в Молдавии в чрезвычайных ситуациях в соответствии с постановлениями правительства. По этим причинам основная деятельность Energocom была сосредоточена на торговле природным газом.

Решение ANRE означает, что, если после 31 июля контролируемый "Газпромом" "Молдовагаз" лишится лицензии, регулятор предложит возложить на Еnergocom обязательства по поставке газа вместо "Молдовагаза" сроком на три года.

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. 50% плюс 1 акция АО принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии в лице Агентства публичной собственности, 13,44% - Приднестровью в лице Комитета по управлению имуществом, 1,23% - другим юридическим и физическим лицам. Администрация Приднестровья передала свои акции в управление "Газпрому".