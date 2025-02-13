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В Молдавии решили не продлевать режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Молдавии не будут продлевать режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией в энергетике страны, сообщил в соцсетях премьер-министр страны Дорин Речан.

"Сегодня заканчивается 60-дневный срок действия чрезвычайного положения, который пока продлеваться не будет. На данном этапе созданы необходимые условия для того, чтобы Приднестровский регион снабжался природным газом без необходимости продления чрезвычайного положения. Оно было необходимо для того, чтобы иметь возможность покупать газ и электроэнергию в условиях, когда Россия прекратила поставки газа в Приднестровский регион", - написал он.

По его словам, 13 февраля на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение направить в компенсационный фонд 1,2 млрд леев (около 65 млн евро), полученных от нескольких стран-партнеров. Это будет сделано, чтобы Молдавия могла покрыть рост тарифов на отопление.

"Граждане, включенные в программу компенсаций, получат в течение отопительного сезона, включая март, ежемесячную денежную помощь в размере от 500 до 1400 леев (от 25 до 75 долларов)", - отметил Речан.

Также, 30 млн евро из чрезвычайной гуманитарной помощи, предоставленной ЕС, будут перечислены на счет компании Energocom, которая в этот период закупила за счет собственных средств газ для левого берега на 20 млн евро и электричество для правого берега на 10 млн евро.

Решение парламента о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней вступило в силу 16 декабря 2024 года в связи со сложной ситуацией в энергетике. Оно было принято по запросу правительства, с учетом "обязательств государства по предупреждению и уменьшению последствий возможного гуманитарного кризиса в приднестровском регионе, который может напрямую и незамедлительно повлиять на безопасность государства и его граждан".

В Приднестровье режим чрезвычайного положения в экономике был введен с 11 декабря сроком на 30дней. Он дважды уже продлевался, и будет действовать до 10 марта.

Energocom Молдавия Приднестровье Дорин Речан
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